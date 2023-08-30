Дополнительная денежная помощь: из-за каких болезней государство начислит выплаты бойцам

Для оплаты денег бойцу нужно написать рапорт

Украинское государство предоставляет военным социальную защиту, выплаты компенсации на жилье и другую финансовую помощь. Некоторые деньги бойцы могут получить на лечение болезней, то есть на решение социально-бытовых вопросов.

Как говорится на сайте Хмельницкой районной государственной администрации, всем военным, кроме срочников, один раз в год предоставляется материальная выплата по решению социально-бытовых вопросов. Размер выплаты не должен превышать их месячное денежное обеспечение.

Лицо имеет право на эту помощь, в случае:

смерти военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей

ранения при выполнении задач во время военного положения

инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.

Нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия)

туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Кроме вышеуказанных лиц, выплата начисляется семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся) или стали заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими.

Военнослужащим, которые прибыли для прохождения службы в Вооруженные Силы Украины из других военных формирований, правоохранительных органов, государственных органов, помощь выплачивается при непредоставлении ее по предыдущему месту службы за год, в котором они прибыли.

Военнослужащим, которые были призваны на военную службу и к призыву работали в бюджетных организациях, помощь выплачивается при непредоставлении по предварительному месту работы материальной помощи, установленной соответствующими нормативно-правовыми актами Украины за год, в котором они были призваны.

"При выплате указанной помощи военным, находящимся в распоряжении, и тем, которые на день подписания приказа о предоставлении этой помощи освобождены от должностей, отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения полномочий в должности, до месячного денежного обеспечения. , по которому определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются оклад по воинскому званию, должностной оклад, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) с учетом выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые они получали по последним занимаемым должностям ", — говорится на сайте.

Для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов необходимо предоставить лично (по возможности) или через боевых собратьев рапорт на имя командира воинской части.