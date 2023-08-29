Доплата 50 тысяч для бойцов: какие правила начисления этих денег

Объяснение дали в Минобороны Украины

Некоторые работники в Украине могут получить премии к зарплате, а военные за свой труд получат дополнительные выплаты, в том числе "боевые" в размере 50 тысяч.

В Минобороны объяснили, что без доплат останутся все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находится за пределами районов ведения боевых действий.

Прибавку 50 тыс. грн получают военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список этих органов утверждает главнокомандующий либо начальник Генштаба.

Как говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168", которые были внесены в закон "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время военного действия состояния", на доплату в 50 тысяч также могут рассчитывать еще 3 категории украинцев.

"Боевые" 50 тыс. грн в 2023 году назначаются:

лицам из руководящего состава НАБУ;

работникам ГСЧС;

полицейским,

Выплата начисляется при условии, что эти украинцы осуществляют оборонную деятельность или выполняют специальные задачи в зоне боевых действий или на прифронтовой территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцам в Украине будут выплачивать по 15 тысяч на амуницию.