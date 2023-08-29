Доплата 50 тисяч для бійців: які є правила нарахування цих грошей
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Пояснення дали в Міноборони України
Деякі працівники в Україні можуть отримати премії до зарплати, а військові за свою працю отримають додаткові виплати, зокрема "бойові" в розмірі 50 тисяч.
В Міноборони пояснили, що без доплат залишаться всі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача і перебуває за межами районів ведення бойових дій.
Надбавку 50 тис. грн отримують військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, які управляють підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення. Перелік цих органів затверджує головнокомандувач або начальник Генштабу.
Як мовиться в постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168", які були внесені в закон "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", на доплату в 50 тисяч також можуть розраховувати ще 3 категорії українців.
"Бойові" 50 тис. грн у 2023 році призначаються:
- особам із керівного складу НАБУ;
- працівникам ДСНС;
- поліцейським,
Виплата нараховується за умови, якщо ці українці здійснюють оборонну діяльність або виконують спеціальні завдання у зоні бойових дій або на прифронтовій території.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійцям в Україні виплачуватимуть по 15 тисяч на амуніцію.