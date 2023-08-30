Додаткова грошова допомога: через які хвороби держава нарахує виплати бійцям

Для сплати грошей бійцю потрібно написати рапорт

Українська держава надає військовим соціальний захист, виплати, компенсації на житло та іншу фінансову допомогу. Деякі гроші бійці можуть отримати на лікування хвороб, тобто на розв'язання соціально-побутових питань.

Як мовиться на сайті Хмельницької районної державної адміністрації, усім військовим, окрім строковиків, один раз на рік надається матеріальна виплата для розв'язання соціально-побутових питань. Розмір виплати не повинен перевищувати їхнього місячного грошового забезпечення.

Особа має право на цю допомогу, у разі:

смерті військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків

поранення при виконанні завдань під час воєнного стану

інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини.

Порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:

онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія)

туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, C

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше ніж 30 днів поспіль) унаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Окрім вищезазначених осіб, виплата нараховується сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім тих, хто добровільно здався) чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Військовослужбовцям, які прибули для проходження служби до Збройних Сил України з інших військових формувань, правоохоронних органів, державних органів, допомога виплачується за умови ненадання її за попереднім місцем служби за рік, у якому вони прибули.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу та до призову працювали в бюджетних організаціях, допомога виплачується за умови ненадання за попереднім місцем роботи матеріальної допомоги, установленої відповідними нормативно-правовими актами України за рік, у якому вони були призвані.

"Під час виплати зазначеної допомоги військовим, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань, включаються оклад за військовим званням, посадовий оклад, надбавка за вислугу років і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) з урахуванням вислуги років і норм грошового забезпечення, які вони отримували за останніми займаними посадами", — мовиться на сайті.

Для отримання матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань треба подати особисто (за можливості) або через бойових побратимів рапорт на ім’я командира військової частини.