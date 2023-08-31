Зберігається грошове забезпечення: хто з бійців отримуватиме зарплату попри те, що не несе службу

Уряд посилив соціальний захист для деяких осіб

Усі військові в Україні отримують грошове забезпечення, яке складається з різних видів виплат. Кожного дня н-кількість бійців зникають безвісти або потрапляють у полон. Уряд встановив, що за такими особами зберігаються усі доплати, які вона отримувала під час служби.

Як мовиться в проєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб", грошові виплати нараховуватимуться особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти.

Сім’ям цих людей щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених урядом.

Водночас це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава нараховуватиме виплату за хвороби, які боєць отримав під час службового обов'язку.