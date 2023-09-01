Двойная выплата: как военному на отдыхе получить две зарплаты

Также есть 20 других оснований для начисления таких денег

У большинства военных в Украине есть достойные выплаты за свою работу и даже если бойцы не работают — государство также начисляет деньги. К сожалению, очень часто их могут вывезти за штат по многим обстоятельствам и, зачастую, это делается из-за здоровья.

Как сообщают юристы из "Юридической сотни", есть двадцать оснований для вывода военных за штат. Они также объясняют, когда и кого переводят в распоряжение и как изменяются выплаты.

Основаниями для вывода за штат являются:

расформирование воинской части или сокращение штатных должностей, если до конца этих мер не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании освобожденных военных;

если должность относится к номенклатуре назначения низшего должностного лица и не является вакантной, а также номенклатуре назначения командира воинской части А0515;

понижение в должности как дисциплинарное взыскание или назначение на низшую должность на основании заключения аттестования, если невозможно сразу назначить военнослужащего на низшую должность;

возвращение депутатов, являющихся военнослужащими, по истечении срока их депутатских полномочий;

возвращение военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения;

возвращение военнослужащих, направленных за границу для службы или обучения, за невозможность назначения на должность;

окончание срока пребывания военнослужащих в должностях научно-педагогических и научных работников высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, научно-исследовательских учреждений и неизбранные их на указанные должности по результатам нового конкурса;

отмена допуска к государственной тайне – к решению вопроса дальнейшего прохождения военной службы;

отчисления слушателя дневной формы обучения из высшего учебного заведения;

признание военнослужащего ВЛК непригодным или ограниченно пригодным к военной службе — к увольнению с военной службы;

если в особый период выпускники высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования после завершения обучения не могут быть непосредственно назначены на должности;

офицеры запаса, призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава — до назначения на должности;

прекращение полномочий Министра обороны, на должность патронатной службы которого был назначен военнослужащий, — при невозможности назначения на должность;

пребывание с близкими лицами в прямом подчинении, если в течение месяца невозможно назначить на должность, исключающую прямое подчинение;

обучение военнослужащих по дневной форме в высшем учебном заведении другого военного формирования — до окончания обучения;

отстранение военнослужащего от должности во время досудебного расследования или судебного производства – до истечения срока применения или до его отмены;

если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены арест или содержание в дисциплинарном батальоне, к отмене или изменению меры пресечения или к вынесению судом приговора или отбывания наказания;

если военнослужащие отсутствуют более десяти суток — до возвращения в воинскую часть (если не принято иное решение о дальнейшем прохождении ими военной службы) или до дня вступления в силу решения суда о признании их безвестно отсутствующими или объявления умершими, или до дня вступления в законную силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы;

если военнослужащие находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, приобретенной в особый период, или в плену в качестве заложников или интернированных — до их возвращения;

пребывание в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям) — до окончания отпуска.

Выплаты военным вне штата

Денежное обеспечение выплачивается в размере, который военнослужащие получали до зачисления в распоряжение, но не более 2 месяцев.

Кроме военнослужащих, зачисленных в распоряжение в связи с 16 и 17 основаниями, упомянутыми ранее.

Военный может находиться в лечении, в отпуске, на временно занимаемой должности, под стражей.

Если нельзя принять решение о последующей службе в период нахождения в распоряжении в течение 2-х месяцев по уважительным причинам, военнослужащему выплачивается денежное обеспечение, которое он получал по занимаемой должности до зачисления в распоряжение. Если пребывание вне штата составляет более 2 месяцев — денежное обеспечение выплачивается в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Напомним, ранее Телеграф писал, что государство будет начислять выплату за болезни, которые боец получил во время служебного долга.