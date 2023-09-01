Подвійна виплата: як військовому на відпочинку отримати дві зарплати

Також є 20 інших підстав для нарахування таких грошей

Більшість військових в Україні мають гідні виплати за свою роботу і навіть якщо бійці не працюють — держава також нараховує гроші. На жаль, дуже часто їх можуть вивезти поза штат із багатьох обставин і, найчастіше, це робиться через здоров'я.

Як повідомляють юристи з "Юридична сотня", є двадцять підстав для виведення військових поза штат. Вони також пояснюють, коли і кого переводять у розпорядження і як змінюються виплати.

Підставами для виведення поза штат є:

розформування військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця цих заходів не вирішено питання щодо подальшого службового використання вивільнених військових;

якщо посада належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною, а також до номенклатури призначення командира військової частини А0515;

пониження в посаді як дисциплінарне стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їхніх депутатських повноважень;

повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів;

повернення військовослужбовців, які були направлені за кордон для служби або навчання, за неможливості призначення на посаду;

закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу;

скасування допуску до державної таємниці — до вирішення питання подальшого проходження військової служби;

відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;

визнання військовослужбовця ВЛК непридатним чи обмежено придатним до військової служби — до звільнення з військової служби;

якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади;

офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, — до призначення на посади;

припинення повноважень Міністра оборони, на посаду патронатної служби якого був призначений військовослужбовець, — при неможливості призначення на посаду;

перебування з близькими особами в прямому підпорядкуванні, якщо протягом місяця неможливо призначити на посаду, що виключає пряме підпорядкування;

навчання військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування — до закінчення навчання;

відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження — до закінчення строку застосування або до його скасування;

якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання;

якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб — до повернення у військову частину (якщо не прийняте інше рішення про подальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, набутою в особливий період, чи в полоні як заручники або інтерновані особи — до їх повернення;

перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними показаннями) — до закінчення відпустки.

Виплати військовим поза штатом

Грошове забезпечення виплачується в розмірі, який військовослужбовці отримували до зарахування в розпорядження, але не більше ніж 2 місяці.

Окрім військовослужбовців, які зараховані в розпорядження у зв’язку з 16 та 17 підставами, що згадані раніше.

Військовий може перебувати на лікуванні, у відпустці, на тимчасово займаній посаді, під вартою.

Якщо не можна ухвалити рішення щодо подальшої служби у період перебування в розпорядженні протягом 2-х місяців з поважних причин, військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення, яке він отримував за займаною посадою до зарахування в розпорядження. Якщо перебування поза штатом складає понад 2 місяців — грошове забезпечення виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава нараховуватиме виплату за хвороби, які боєць отримав під час службового обов'язку.