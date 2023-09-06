Денежная помощь в случае инвалидности: как военнослужащему ее получить
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Государство обеспечит украинцев дополнительными деньгами
Военные в Украине имеют право на оздоровительные во время отпуска. К тому же они получат единовременную денежную помощь в случае группы инвалидности, наступившей перед ранением или заболеванием.
Как сообщают на сайте "Справочник военнослужащего после ранения", есть три условия, при которых бойцу начислят выплаты.
Военном начислят ОГД в следующих случаях:
- если травма, заболевания или ранения были получены во время "защиты Родины" и привели к потере трудоспособности или установлению инвалидности, ты имеешь право на ОГД;
- если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" или "прохождения военной службы" и они привели к инвалидности, ты имеешь право на ОГД;
- если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" и они привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности, ты имеешь право на ОГД (при условии, что степень потери трудоспособности в процентах установлена не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы);
"Однако, они не получат помощи за травму, ранение или заболевание, следствием которых стала частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности, которая связана с "прохождением военной службы" ", — говорится на сайте.