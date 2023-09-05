Ежегодная дополнительная выплата: военные получат деньги во время отдыха

Надо написать рапорт командиру

Большинство военных в Украине имеют достойные выплаты за свою работу. Через год труда бойцы могут выйти на отдых и государство оплатит им оздоровительные.

Как сообщают на сайте "Справочник военнослужащего после ранения", денежную помощь для оздоровления – это начисление в размере месячного денежного обеспечения в соответствии с занимаемой военнослужащим должностью, выплачиваемой ежегодно, независимо от материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Денежная помощь для оздоровления предоставляется в случае выбытия в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска или без выбытия в отпуск на основании приказа командира воинской части.

Чтобы Украина оплатила оздоровительные выплаты, военнослужащему необходимо предоставить рапорт на имя непосредственного командира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за бойцами сохраняется денежное обеспечение несмотря на то, что они не несут военную службу. Но есть некоторые условия, при которых государство не выплатит им деньги.