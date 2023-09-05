Щорічна додаткова виплата: військові отримають гроші під час відпочинку

Треба написати рапорт командиру

Більшість військових в Україні мають гідні виплати за свою роботу. За рік праці бійці можуть вийти на відпочинок і держава сплатить їм оздоровчі.

Як повідомляють на сайті "Довідник військовослужбовця після поранення", грошова допомога для оздоровлення – це нарахування в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної військовослужбовцем посади, яка виплачується щороку, незалежно від матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань.

Грошова допомога для оздоровлення надається в разі вибуття в щорічну основну відпустку повної тривалості або в другу частину щорічної основної відпустки, або без вибуття у відпустку на підставі наказу командира військової частини.

Щоб Україні сплатила оздоровчі виплати, військовому необхідно подати рапорт на ім'я безпосереднього командира.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за бійцями зберігається грошове забезпечення попри те, що вони не несуть військову службу. Але є деякі умови, за яких держава не сплатить їм кошти.