Ще одна категорія військових отримає 30 та 100 тисяч: які є обставини для нарахування

Все залежатиме від особливостей служби

Мобілізовані військові в Україні можуть отримати подвійну зарплату через те, що за ними зберігається їх колишнє місце роботи. Вони мають право на додаткові виплати, як і, наприклад, водії, які доставляють бійцям вантажі на передову.

Як повідомляє видання ArmyInform, виплата здійснюватиметься в розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання спеціальних завдань. Тобто єдина умова для нарахування — виконання службових завдань.

Виплата водієві додаткової винагороди у 100 000 гривень здійснюється у разі виконання бойових (спеціальних) завдань на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно — в розмірі.

А 30 000 тисяч гривень — у разі виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями), пов’язаними із всебічним забезпеченням діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зберігаються за військовополоненими їх місячне грошове забезпечення.