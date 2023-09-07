Повторна виплата допомоги при інвалідності для бійців: які є умови

Є три умови для нарахування

Українські військові отримують одноразову грошову допомогу у разі інвалідності, яка настала до поранення чи захворювання. У них також є можливість нарахування повторної виплати, якщо інвалідність, яка вже є, призвела до втрати ще більшого відсотка працездатності.

Як мовиться на сайті "Довідник військовослужбовця після поранення", якщо військовослужбовцю після первинного встановлення інвалідності під час наступного огляду (переогляду) буде встановлено вищу групу інвалідності або змінено її причинний зв’язок, що дає право на отримання ОГД, виплата здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (зокрема, внаслідок різних, не пов’язаних між собою, захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв).

Якщо військовий втратив ще більший відсоток працездатності без інвалідності, виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (крім випадків поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманих у різний період часу, за якими виплата допомоги здійснюється окремо, без урахування раніше виплачених сум).

У разі якщо під час первинного огляду було встановлено ступінь втрати працездатності без установлення інвалідності у відсотках, а під час наступного огляду (переогляду) встановлено інвалідність, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (зокрема, внаслідок різних, не пов’язаних між собою, захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за бійцями зберігається грошове забезпечення попри те, що вони не несуть військову службу. Але є деякі умови, за яких держава не сплатить їм кошти.