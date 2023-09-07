Повторная выплата помощи при инвалидности для бойцов: какие условия

Есть три условия для начисления

Украинские военные получают единовременную денежную помощь в случае инвалидности, которая наступила к ранению или заболеванию. У них также есть возможность начисления повторной выплаты, если уже имеющаяся инвалидность привела к потере еще большего процента трудоспособности.

Как говорится на сайте "Справочник военнослужащего после ранения", если военнослужащему после первичного установления инвалидности во время последующего осмотра (пересмотра) будет установлена высшая группа инвалидности или изменена ее причинная связь, дающая право на получение ОГД, выплата производится с учетом ранее выплаченных сумм (в частности, вследствие разных, не связанных между собой, заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий).

Если военный потерял еще больший процент трудоспособности без инвалидности, выплата помощи производится с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата пособия осуществляется отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).

В случае если во время первичного осмотра была установлена степень потери трудоспособности без установления инвалидности в процентах, а во время последующего осмотра (переосмотра) установлена инвалидность, выплата единовременной денежной помощи осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм (в частности, в результате разных, не связанных между ними собой, заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за бойцами сохраняется денежное довольствие несмотря на то, что они не несут военную службу. Но есть некоторые условия, при которых государство не оплатит им деньги.