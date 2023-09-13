Еще одна категория военных получит 30 и 100 тысяч: какие обстоятельства для начисления

Все будет зависеть от особенностей службы

Мобилизированные военные в Украине могут получить двойную зарплату из-за того, что за ними сохраняется их прежнее место работы. Они имеют право на дополнительные выплаты, как, например, водители, которые доставляют бойцам грузы на передовую.

Как сообщает издание ArmyInform, выплата будет производиться в расчете на месяц пропорционально времени выполнения специальных задач. То есть единственное условие для начисления – выполнение служебных задач.

Выплата водителю дополнительного вознаграждения в 100 000 гривен производится в случаевыполнение боевых (специальных) задач на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно — в размере.

А 30 000 тысяч гривен — в случае выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям), связанным со всесторонним обеспечением действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, хранятся ли за военнопленными их месячное денежное обеспечение.