Мобилизированные военные могут получить двойную зарплату: какие есть условия

Деньги будут поступать от работодателя

Украинским военным государство начисляет денежное обеспечение. Большинство доплат и надбавок зависит от характера служебного долга. К примеру, "боевые" 30 тысяч гривен получат 4 категории мужчин. А за некоторыми бойцами сохраняются и рабочие места.

Как говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений", за мобилизованными военными сохраняется место работы, но работодатель, по собственному желанию, может не начислять или наоборот заработную плату.

Согласно закону, изменения будут касаться работников, которые были призваны на:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятых на военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

Следовательно, вышеупомянутые украинцы могут получать заработную плату за служебный долг и за прошлое место работы. А также упраздняется обязанность работодателя начислять заработную плату.

"Но это только право, а не обязанность, поэтому работодатель может продолжать выплачивать зарплату по собственному желанию ", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что проявить такое желание имеют право только частные фирмы, потому что это делать бюджетным запрещено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, хранятся ли за военнопленными их месячное денежное обеспечение.