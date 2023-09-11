Военный попал в плен: сохраняется ли за ним денежное обеспечение

Зарплату и разные доплаты могут перечислять родственникам пленника

Государство насчитывает разные виды выплат военным. В денежное обеспечение могут входить "боевые" 30 тысяч, которые получат 4 категории бойцов, премии, доплаты, ОГД и т.д. Кроме того, военные, оказавшиеся в плену, также имеют право на деньги.

Как говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", за военнослужащими, полицейскими и некоторыми другими лицами должно остаться месячное финансовое обеспечение.

"Законопроектом предлагается сохранять денежное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям", — как говорит председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Следует заметить, что это не касается тех, кто сдался в плен добровольно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные могут получить повторную выплату помощи при инвалидности.