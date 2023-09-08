Выплату 30 тысяч гривен могут получить 4 категории военных: какие условия

Государство насчитает дополнительные надбавки

Некоторые работники в Украине могут получить премии к зарплате, а военные за свой труд получат дополнительные выплаты, в том числе "боевые" в размере 30 тысяч.

Как говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168", утвержденном Кабмином, выплата 30 тысяч гривен возвращается трем категориям военнослужащих, привлеченных к обороне Украины.

В частности, 30 тысяч гривен начисляются пропорционально времени выполнения соответствующих задач

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейским;

военнослужащим, осуществляющим боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцам в Украине будут выплачивать по 15 тысяч на амуницию.