Виплату 30 тисяч гривень можуть отримати 4 категорії військових: які умови

Держава нарахує додаткові надбавки

Деякі працівники в Україні можуть отримати премії до зарплати, а військові за свою працю отримають додаткові виплати, зокрема "бойові" в розмірі 30 тисяч.

Як мовиться в постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168", затвердженою Кабміном, виплата 30 тисяч гривень повертається трьом категоріям військовослужбовців залучених до оборони України.

Зокрема, 30 тисяч гривень нараховуються пропорційно часу виконання відповідних завдань

особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;

поліцейським;

військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійцям в Україні виплачуватимуть по 15 тисяч на амуніцію.