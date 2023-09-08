Виплату 30 тисяч гривень можуть отримати 4 категорії військових: які умови
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Держава нарахує додаткові надбавки
Деякі працівники в Україні можуть отримати премії до зарплати, а військові за свою працю отримають додаткові виплати, зокрема "бойові" в розмірі 30 тисяч.
Як мовиться в постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168", затвердженою Кабміном, виплата 30 тисяч гривень повертається трьом категоріям військовослужбовців залучених до оборони України.
Зокрема, 30 тисяч гривень нараховуються пропорційно часу виконання відповідних завдань
- особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;
- поліцейським;
- військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійцям в Україні виплачуватимуть по 15 тисяч на амуніцію.