Мобілізовані військові можуть отримати подвійну зарплату: які є умови

Гроші надходитимуть від роботодавця

Українським військовим держава нараховує грошове забезпечення. Більшість доплат та надбавок залежить від характеру службового обов'язку. Наприклад, "бойові" 30 тисяч гривень отримають 4 категорії чоловіків. А за деякими бійцями зберігаються також і робочі місця.

Як мовиться у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин", за мобілізованими військовими зберігається місце роботи, але роботодавець, за власним бажанням, може не нараховувати або навпаки заробітну плату.

Згідно з законом, зміни стосуватимуться працівників, яких було призвано на:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;

військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Тож, вищезазначені українці можуть отримувати заробітну плату за службовий обов'язок і за минулим місцем роботи. А також скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

"Але це є лише правом, а не обов’язком, тому роботодавець може продовжувати виплачувати зарплату за власним бажанням", — мовиться у повідомленні.

Слід зауважити, що проявити таке бажання мають право тільки приватні фірми, бо бюджетним це робити заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зберігаються за військовополоненими їх місячне грошове забезпечення.