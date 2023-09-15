Військові, які пішли служити за власним бажанням: на які виплати вони мають право

Добровольці не можуть отримати медичну допомогу, якщо проблеми зі здоров'ям не пов'язані з війною

Військовим в Україні, що служать в Збройних Силах України, передбачено місячне грошове забезпечення згідно з законом. Однак не у всіх є такі можливості, зокрема у добровольців. У них залишається лише зарплата та надбавка.

Розмір нарахування заробітної плати залежить від звання та посади, а надбавка — якщо боєць виконує спеціальне бойове завдання, як повідомляє сайт "Юридична газета".

Як зазначено на сайті, згідно з двома постановами, "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", виплата грошового забезпечення військовим добровольчих формувань не здійснюється.

Окрім того, за нормами трудового законодавства, роботодавці мусять залишати за мобілізованим працівником тільки посаду, без нарахування окладу. Але за бійцями добровольчих формувань зберігається середній заробіток на період виконання службових обов'язків.

Також добровольці не мають права на медичну допомогу, якщо проблеми зі здоров’ям не пов’язані з війною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть втратити частину своєї зарплати.