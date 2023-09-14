Військові можуть втратити частину своєї зарплати: що стане причиною

Є одна вагома обставина

Українські військові отримують одноразову грошову допомогу у разі інвалідності, яка настала до поранення чи захворювання. Окрім того, у бійців можуть забрати частку місячного грошового забезпечення.

Як повідомляє юрист Володимир Романчук для "Дзеркало тижня", українські військові, які через поранення на фронті втратили здатність виконувати обов’язки за своєю військовою спеціальністю і яких за новими правилами мають перевіряти на здатність продовжувати нести службу на інших, легших для них посадах, можуть втратити частину свого грошового забезпечення.

"Через значну кількість військових, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки за своєю первинною військово-обліковою спеціальністю, а також обмежену кількість штатних посад у тилових підрозділах, є ймовірність, що їх можуть зарахувати в розпорядження тих чи тих військових частин", — каже Романчук.

У такому разі ці прикомандировані особи матимуть особливий порядок проходження служби та менший розмір грошового забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще одна категорія бійців отримає 30 та 100 тисяч гривень.