Военные могут потерять часть своей зарплаты: что станет причиной

Есть одно веское обстоятельство

Украинские военные получают единовременную денежную помощь в случае инвалидности, которая наступила к ранению или заболеванию. Кроме того, у бойцов могут забрать долю месячного денежного обеспечения.

Как сообщает юрист Владимир Романчук для "Зеркало недели", украинские военные, которые из-за ранений на фронте потеряли способность исполнять обязанности по своей военной специальности и которых по новым правилам должны проверять на способность, продолжать нести службу на других, более легких для них должностях, могут потерять часть своего денежного обеспечения.

"Из-за значительного количества военных, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности по своей первичной военно-учетной специальности, а также ограниченное количество штатных должностей в тыловых подразделениях, есть вероятность, что их могут отнести в распоряжение тех или иных воинских частей. ", — говорит Романчук.

В таком случае эти прикомандированные лица будут иметь особый порядок прохождения службы и меньший размер денежного обеспечение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще одна категория бойцов получит 30 и 100 тысяч гривен.