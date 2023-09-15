Военные, которые пошли служить по собственному желанию: на какие выплаты они имеют право

Добровольцы не могут получить медицинскую помощь, если проблемы со здоровьем не связаны с войной

Военным в Украине, служащим в Вооруженных Силах Украины, предусмотрено месячное денежное обеспечение по закону. Однако не у всех есть такие возможности, в частности, у добровольцев. У них остается только зарплата и прибавка.

Размер начисления заработной платы зависит от звания и должности, а надбавка — если боец выполняет специальное боевое задание, сообщает сайт "Юридическая газета".

Как указано на сайте, согласно двум постановлениям, "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" и "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", выплата денежного обеспечения военным добровольческих формирований не осуществляется.

Кроме того, по нормам трудового законодательства, работодатели должны оставлять за мобилизованным работником только должность без начисления оклада. Но за бойцами добровольческих формирований сохраняется средний заработок на период исполнения служебных обязанностей.

Также добровольцы не имеют права на медицинскую помощь, если проблемы со здоровьем не связаны с войной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные могут потерять часть своей зарплаты.