Додаткові 6 тисяч гривень щомісячно: хто з військових отримуватиме надбавку

У деяких бійців з'явилась ще одна можливість

Є різні види надбавок до зарплат військових. Наприклад, виплату в розмірі 30 тисяч гривень отримає одразу 4 категорії осіб. А також бійці строкової служби щомісячно будуть очікувати на доплату.

Як мовиться в законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", військовослужбовці строкової служби отримуватимуть щомісяця додаткову винагороду у розмірі 6000 гривень.

Водночас такі бійці за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Це відбудеться лише тоді, коли військова служба закінчилася під час воєнного стану, або була продовжена понад встановлені терміни. Також таку можливість мають військові, які під час дії воєнного стану відслужили не менше шести місяців.

Окрім того, запроваджується обов’язкове направлення громадян, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які раніше не проходили військову в ЗСУ або в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, на курс базової військової підготовки та підготовку за військово-обліковою спеціальністю, а також встановлення обов’язку для командирів щодо недопущення залучення до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть втратити частину своєї зарплати.