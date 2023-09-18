Дополнительные 6 тысяч гривен ежемесячно: кто из военных будет получать надбавку

У некоторых бойцов появилась еще одна возможность

Есть разные виды надбавок к зарплатам военных. К примеру, выплату в размере 30 тысяч гривен получит сразу 4 категории человек. А также бойцы срочной службы ежемесячно будут ожидать доплаты.

Как говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", военнослужащие срочной службы будут получать ежемесячно дополнительное вознаграждение в размере 6000 гривен.

В то же время, такие бойцы по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. Это произойдет только тогда, когда военная служба закончилась во время военного положения или была продлена сверх установленных сроков. Также такую возможность имеют военные, которые во время действия военного положения отслужили не менее шести месяцев.

Кроме того, вводится обязательное направление граждан, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, ранее не проходивших военную в ВСУ или других военных формированиях и правоохранительных органах, на курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности, а также установления обязанности для командиров по недопущению привлечения к участию в ведении боевых действий военнослужащих из призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные могут потерять часть своей зарплаты.