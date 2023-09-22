Для деяких бійців передбачена надбавка до зарплати: кому пощастить

Окрім надбавки, можна отримати ще три різні виплати

Є різні обставини, за які військовим в Україні можуть нараховувати додаткові кошти. Окрім місячного грошового забезпечення, є можливість отримати одразу чотирикратну виплату. А от бійці, що були відряджені до військових адміністрацій, можуть збільшити свою зарплату.

Як повідомляє видання Міністерства оборони України Armyinform, бійці можуть перебувати у будь-якому місті, селищі та області України й отримувати три різні виплати.

Як види виплат передбачені для таких бійців

· грошове забезпечення виходячи з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням;

· інші щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);

· одноразові додаткові види грошового забезпечення в порядку та розмірах, установлених нормативно-правовими актами для військовослужбовців, за останньою посадою, займаною перед відрядженням.

У виданні пояснюється, що зарплата та надбавка, якщо передбачена, визначатиметься у грошовому атестаті або довідці, яка була видана військовою частиною, де військовослужбовець виконував обов’язки за останньою займаною посадою перед відрядженням.

Хто приймає рішення про призначення премії та додаткової виплати військовим:

· начальник обласної військової адміністрації — Головнокомандувач Збройних Сил;

· військовослужбовцям, відряджених до військових адміністрацій населених пунктів, районних військових адміністрацій — начальник відповідної обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові до місячного грошового забезпечення деякі військові можуть чекати на надбавку до 30 тисяч гривень.