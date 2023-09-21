Винагорода від 15 до 30 тисяч гривень: кому з бійців пощастить з надбавкою

Є дві категорії бійців

Українські військовослужбовці мають право на зарплату за їхню роботу, незалежно від того, яку посаду вони займають. Бойові медики, наприклад, крім грошового забезпечення, можуть отримати й 30 тисяч гривень. А от для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану Кабмін ухвалив постанову, яка дає можливість нарахувати цим особам винагороду.

Як мовиться у постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" від 15 до 30 тисяч гривень отримають деякі категорії бійців. Розмір залежить від того, у якому складу служить українець.

Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їхнього рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах, затвердженого керівниками відповідних міністерств та державних органів.

Для офіцерського складу наступних категорій

Керівний склад — 25 тис. грн.

Інструкторсько-викладацький склад:

особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) циклових комісій (циклів, відділень, груп підготовки) (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) — 25 тис. грн;

особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) навчальних підрозділів (навчальний взвод, навчальна рота (батарея), відділ, відділення, навчальний курс, школа); особи, які обіймають посади начальників (заступників) або керівників (заступників) циклових комісій (груп підготовки) — 30 тис. грн.

Для посад сержантського складу наступних категорій

Керівний склад — 25 тис. грн.

Інструкторський склад:

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу — 15 тис. грн;

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу — 20 тис. грн;

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу — 25 тис. грн;

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають підвищений рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і академічний рівень підготовки інструкторів — 30 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про компенсацію, яка надається бійцю у разі неотримання речового майна.