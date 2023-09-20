Компенсація бійцю за речове майно: у яких випадках вона нараховується та який її розмір

Треба взяти спеціальну довідку

У військових в Україні, окрім місячного грошового забезпечення, є право на компенсацію за різних обставин. Якщо військовослужбовець загинув на війни, то його сім'я отримає виплату. Окрім того, бійцям нарахують компенсацію за неотримане речове майно.

Як повідомляють експерти з Безоплатної правової допомоги, грошова виплата вартості за неотримане речове майно виплачується всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби, крім строковиків та курсантів.

"Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети, кафедри, відділення військової підготовки", — кажуть на сайті.

Для одержання компенсації необхідно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою. Довідка видається речовою службою військової частини, розраховується за вартістю майна станом на 1 січня поточного року.

Далі слід написати рапорт про компенсацію за неотримане речове майно, до якого додати оригінал довідки про його вартість.

Підставою для виплати є наказ командира частини, який видається за результатом розгляду рапорту і в якому зазначається розмір грошової компенсації. Наказ є підставою для виплати коштів.

Хто отримає право на грошову допомогу

Виплата грошової компенсації за неотримане речове майно здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони.

Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення у разі:

звільнення з військової служби;

загибелі (смерті) військовослужбовця;

переведення військовослужбовця до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, правоохоронних органів спеціального призначення і державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями для подальшого проходження військової служби з виключенням із списків особового складу військової частини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійцям сплатять по 15 тисяч гривень на амуніцію.