Компенсация бойцу за вещевое имущество: в каких случаях она начисляется и каков ее размер

Надо взять специальную справку

У военных в Украине, кроме месячного денежного обеспечения, есть право на компенсацию при разных обстоятельствах. Если военнослужащий погиб на войне, то его семья получит выплату. Кроме того, бойцам начислят компенсацию за неполученное вещевое имущество.

Как сообщают эксперты по Безвозмездной правовой помощи, денежная выплата стоимости за неполученное вещевое имущество выплачивается всем увольняющимся со службы военнослужащим, кроме срочников и курсантов.

"Действие этого Порядка не распространяется на военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты, кафедры, отделения военной подготовки", — говорят на сайте.

Для получения компенсации необходимо получить справку о стоимости неполученного вещевого имущества по форме. Справка выдается вещевой службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества на 1 января текущего года.

Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное вещевое имущество, к которому добавить оригинал справки о его стоимости.

Основанием для выплаты является приказ командира части, выдаваемого по результатам рассмотрения рапорта и в котором указывается размер денежной компенсации. Приказ является основанием для выплаты денежных средств.

Кто получит право на денежную помощь

Выплата денежной компенсации за неполученное вещевое имущество производится лицам офицерского, старшинского, сержантского и рядового состава Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации и Управления государственной охраны

Денежная компенсация выплачивается военнослужащим с момента возникновения права на получение предметов вещевого имущества в соответствии с нормами обеспечения в случае:

увольнение с военной службы;

гибели (смерти) военнослужащего;

перевод военнослужащего в другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования, Госспецсвязи, правоохранительные органы специального назначения и государственные органы специального назначения с правоохранительными функциями для дальнейшего прохождения военной службы с исключением из списков личного состава воинской части.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцам уплатят по 15 тысяч гривен на амуницию.