Укр

Вознаграждение от 15 до 30 тысяч гривен: кому из бойцов повезет с надбавкой

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинский военный Новость обновлена 21 сентября 2023, 15:15
Украинский военный. Фото Генштаб ВСУ

Есть две категории бойцов

Украинские военнослужащие имеют право на зарплату за их работу независимо от того, какую должность они занимают. Боевые медики, например, кроме денежного обеспечения, могут получить и 30 тысяч гривен. А вот для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения Кабмин принял постановление, позволяющее начислить этим лицам вознаграждение.

Как говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины", от 15 до 30 тысяч гривен получат некоторые категории бойцов. Размер зависит от того, в каком составе служит украинец.

Предусмотрено, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) подготовки и обучения персонала в расчете на месяц в соответствии с перечнем должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях, утвержденного руководителями соответствующих министерств и государственных органов.

Для офицерского состава следующих категорий

Руководящий состав – 25 тыс. грн.

Инструкторско-преподавательский состав:

  • лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющие обязанности по должностям) цикловых комиссий (циклов, отделений, групп подготовки) (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) – 25 тыс. грн;
  • лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющие обязанности по должностям) учебных подразделений (учебный взвод, учебная рота (батарея), отдел, отделение, учебный курс, школа); лица, занимающие должности начальников (заместителей) или руководителей (заместителей) цикловых комиссий (групп подготовки) – 30 тыс. грн.

Для должностей сержантского состава следующих категорий

Руководящий состав — 25 тыс. грн.

Инструкторский состав:

  • лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава – 15 тыс. грн;
  • лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и базовый уровень подготовки инструкторского состава – 20 тыс. грн;
  • лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие средний уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и повышенный уровень подготовки инструкторского состава – 25 тыс. грн;
  • лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие повышенный уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и академический уровень подготовки инструкторов — 30 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации, предоставляемой бойцу в случае неполучения вещевого имущества.

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#Выплаты #Выплаты военным