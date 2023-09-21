Вознаграждение от 15 до 30 тысяч гривен: кому из бойцов повезет с надбавкой

Есть две категории бойцов

Украинские военнослужащие имеют право на зарплату за их работу независимо от того, какую должность они занимают. Боевые медики, например, кроме денежного обеспечения, могут получить и 30 тысяч гривен. А вот для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения Кабмин принял постановление, позволяющее начислить этим лицам вознаграждение.

Как говорится в постановлении "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины", от 15 до 30 тысяч гривен получат некоторые категории бойцов. Размер зависит от того, в каком составе служит украинец.

Предусмотрено, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) подготовки и обучения персонала в расчете на месяц в соответствии с перечнем должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях, утвержденного руководителями соответствующих министерств и государственных органов.

Для офицерского состава следующих категорий

Руководящий состав – 25 тыс. грн.

Инструкторско-преподавательский состав:

лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющие обязанности по должностям) цикловых комиссий (циклов, отделений, групп подготовки) (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) – 25 тыс. грн;

лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющие обязанности по должностям) учебных подразделений (учебный взвод, учебная рота (батарея), отдел, отделение, учебный курс, школа); лица, занимающие должности начальников (заместителей) или руководителей (заместителей) цикловых комиссий (групп подготовки) – 30 тыс. грн.

Для должностей сержантского состава следующих категорий

Руководящий состав — 25 тыс. грн.

Инструкторский состав:

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава – 15 тыс. грн;

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и базовый уровень подготовки инструкторского состава – 20 тыс. грн;

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие средний уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и повышенный уровень подготовки инструкторского состава – 25 тыс. грн;

лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие повышенный уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и академический уровень подготовки инструкторов — 30 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации, предоставляемой бойцу в случае неполучения вещевого имущества.