Рус

Зарплати та винагороди для бійців в ТрО: що їм передбачено

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Український військовий
Український військовий. Фото Генштаб ЗСУ

Силові структури відіграють важливу роль у національній безпеці України

Українські чоловіки, які працюють в Силах територіальної Оборони (ТрО), мають право на таке ж саме грошове забезпечення, як і інші військові. Їм також можуть нараховуватись винагороди та "бойові".

Як мовиться на сайті Kiszo, розмір нарахувань залежить від того, які спеціальні або бойові завдання виконує військовий. У тих, хто перебуває на фронті, є переваги у вигляді більшої суми виплати грошей (винагороди).

Бійці ТрО ЗСУ, як і військові Збройних Сил, отримують надбавки виходячи з того, чи вписані вони в бойове розпорядження. Якщо ж вони знаходяться в тилу, то додаткова винагорода не передбачена – вони отримають лише 20 100 грн.

Які умови для сплачування виплат

Нарахування додаткової винагороди військовим ТрО базується на конкретних умовах та критеріях, встановлених законодавством та внутрішніми документами й може включати:

  1. тривалість служби;
  2. ранг;
  3. освіту;
  4. заслуги перед державою;
  5. виключну відповідальність під час виконання бойових чи спецзавдань;
  6. та інші показники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як нараховуватимуть винагороди військовим, що зазнали поранення.

Теги:
#Виплати #ТРО #Виплати військовим