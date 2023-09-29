Зарплати та винагороди для бійців в ТрО: що їм передбачено

Силові структури відіграють важливу роль у національній безпеці України

Українські чоловіки, які працюють в Силах територіальної Оборони (ТрО), мають право на таке ж саме грошове забезпечення, як і інші військові. Їм також можуть нараховуватись винагороди та "бойові".

Як мовиться на сайті Kiszo, розмір нарахувань залежить від того, які спеціальні або бойові завдання виконує військовий. У тих, хто перебуває на фронті, є переваги у вигляді більшої суми виплати грошей (винагороди).

Бійці ТрО ЗСУ, як і військові Збройних Сил, отримують надбавки виходячи з того, чи вписані вони в бойове розпорядження. Якщо ж вони знаходяться в тилу, то додаткова винагорода не передбачена – вони отримають лише 20 100 грн.

Які умови для сплачування виплат

Нарахування додаткової винагороди військовим ТрО базується на конкретних умовах та критеріях, встановлених законодавством та внутрішніми документами й може включати:

тривалість служби; ранг; освіту; заслуги перед державою; виключну відповідальність під час виконання бойових чи спецзавдань; та інші показники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як нараховуватимуть винагороди військовим, що зазнали поранення.