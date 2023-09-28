Є деякі нюанси: як нараховуватимуть винагороди військовим, що зазнали поранення

Така додаткова допомога зберігається і під час відпустки

Українським військовим державою передбачено грошове забезпечення, але якщо боєць зазнав поранень, то йому можуть сплатити бойові в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень.

Як повідомляє заступник начальника управління соціальної підтримки — начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль в інтерв'ю "АрміяInform", є деякі умови, коли військовий отримає додаткову виплату на лікарняному.

Тож, якщо військовому нараховувалось 30 тисяч гривень, а потім він перейшов на лікарняні, то виплата в цей період припиняється. Ця винагорода має відбуватись у випадку виконання бойових або спеціальних завдань.

У випадку, якщо боєць отримував додаткову винагороду у 100 тисяч гривень, а потім зазнав поранення на лінії бойового зіткнення, то виплати зберігаються.

"За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, він отримає винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарської комісії", — роз'яснює полковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто з військових чекатиме на виплати у наступному місяці.