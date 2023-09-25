Майже 135 тисяч гривень: хто з військових може отримати таку виплату

У деяких бійців з'явилась ще одна можливість

Країна, за деяких умов, може нарахувати бійцям надбавку до зарплати. Зокрема це стосується тих осіб, що були відряджені до військових адміністрацій. Окрім того, якщо військовий отримав звання Героя України, то йому сплатять окрему суму грошей.

Як мовиться в постанові "Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку", на виплату мають право три категорії осіб — сам військовий, члени сімей осіб, яким присвоєно звання або у разі смерті бійця.

Хто може отримати виплати

особи, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка (далі – Герой України);

члени сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з відзначенням ордена Золота Зірка посмертно, або у разі смерті Героя України (далі – члени сімей).

Яка сума виплат

Як відомо, до членів сім’ї Героя України належать: дружина (чоловік), діти, батьки. Грошова винагорода таким сім’ям виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (134 200 станом на 2023 рік), в якому присвоєно звання Герой України.

Для отримання грошової винагороди член сім’ї подає особисто чи надсилає поштою органові соціального захисту населення за місцем проживання заяву про виплату грошової винагороди із зазначенням власного поточного рахунка в банківській установі. За малолітню чи неповнолітню дитину, заяву подає її законний представник.

Які документи потрібні

паспорта громадянина України повнолітньої особи;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтва про смерть Героя України;

документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;

свідоцтва про шлюб (для виплати грошової винагороди дружині або чоловікові);

свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) – для виплати грошової винагороди дитині;

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України;

свідоцтва про народження Героя України (для виплати грошової винагороди батькам загиблого).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові до місячного грошового забезпечення деякі військові можуть чекати на надбавку до 30 тисяч гривень.