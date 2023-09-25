Почти 135 тысяч гривен: кто из военных может получить такую выплату

У некоторых бойцов появилась еще одна возможность

Страна, при некоторых условиях, может начислить бойцам прибавку к зарплате. В частности, это касается тех лиц, которые были командированы в военные администрации. Кроме того, если военный получил звание Героя Украины, ему уплатят отдельную сумму денег.

Как говорится в постановлении "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося героического поступка", на выплату имеют право три категории лиц — сам военный, члены семей лиц, которым присвоено звание или в случае смерти бойца.

Кто может получить выплаты

лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (далее – Герой Украины);

члены семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с празднованием ордена Золотая Звезда посмертно, или в случае смерти Героя Украины (далее – члены семей).

Какая сумма выплат

Как известно, к членам семьи Героя Украины относятся: жена (супруг), дети, родители. Денежное вознаграждение таким семьям выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (134 200 на 2023 год), в котором присвоено звание Герой Украины.

Для получения денежного вознаграждения член семьи представляет лично или направляет по почте органу социальной защиты населения по месту жительства заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием собственного текущего счета в банковском учреждении. За малолетнего или несовершеннолетнего ребенка заявление подает его законный представитель.

Какие документы нужны

паспорта гражданина Украины совершеннолетнего лица;

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства смерти Героя Украины;

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

свидетельства о браке (для выплаты денежного вознаграждения жене или мужу);

свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку;

решение районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительство над детьми Героя Украины) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины;

свидетельства о рождении Героя Украины (для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные к месячному денежному обеспечению некоторые военные могут ожидать надбавки до 30 тысяч гривен.