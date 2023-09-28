Есть некоторые нюансы: как будут начислять вознаграждения военным, которые получили ранение
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Такая дополнительная помощь сохраняется и во время отпуска
Украинским военным государством предусмотрено денежное обеспечение, но если боец получил ранения, то ему могут оплатить боевые в размере от 30 до 100 тысяч гривен.
Как сообщает заместитель начальника управления социальной поддержки — начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы полковник Олег Рогаль в интервью "АрмияInform", есть некоторые условия, когда военный получит дополнительную выплату на больничном.
Если военному насчитывалось 30 тысяч гривен, а потом он перешел на больничные, то выплата в этот период прекращается. Это вознаграждение должно происходить в случае выполнения боевых или специальных задач.
В случае, если боец получал дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен, а затем получил ранение на линии боевого столкновения, то выплаты сохраняются.
"За все время лечения военнослужащий, получивший ранение, контузию или травму, связанную с защитой Родины, он получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Также это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести ранения определяют военные врачебной комиссии", — разъясняет полковник.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто из военных будет ждать выплат в следующем месяце.