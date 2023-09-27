Курсанты, инструктора и не только: кто из военных получит выплаты в октябре

При разных обстоятельствах уплачиваются конкретные надбавки

У военных у Украины есть месячное денежное обеспечение и некоторые другие дополнительные вознаграждения или помощи, уплачиваемые во время служебного долга. Какие выплаты получат бойцы в октябре и от чего зависит размер, можно узнать дальше в материале.

Как говорится в постановлении "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" и в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", есть шесть видов выплат для бойцов, которые будут оплачены в следующем месяце.

Какие выплаты военным предусмотрены с 1 октября

Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава также получают 100 тысяч гривен, если:

получили ранения (контузию, травму или увечье), связанные с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло). Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

захваченные в плен, безвестно отсутствующие, интернированные в нейтральные государства или являющиеся заложниками;

находятся в отпуске для лечения после ранения;

На период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тысяч гривен устанавливают:

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейским;

военнослужащим, осуществляющим боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч гривен могут получать служащие ГСЧС, начальствующий состав НАБУ, полицейские, имеющие право на 30 тысяч гривен выплаты, выполняющие боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы к пункту управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), который осуществляет оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач первого эшелона

Денежную доплату в 100 тысяч гривен получают за непосредственное участие в боевых действиях или обеспечение осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мероприятий:

лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;

полиция;

лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

лица рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженными Силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск;

военнослужащие Вооруженных сил;

военнослужащие Службы безопасности;

военнослужащие Службы внешней разведки;

военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны;

военнослужащие Национальной гвардии;

военнослужащие Государственной пограничной службы;

военнослужащие Управления государственной охраны;

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты;

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта

Дополнительные выплаты курсантам, срочникам и инструкторам

выплата 2350 гривен курсантам — после отмены доплаты 30 тысяч всем военным в тылу;

6 тысяч гривен срочникам, которые не стали переходить на контракт и мобилизоваться по новым правилам. Законодательно у них была только выплата 450 грн ежемесячно;

от 15 до 30 тысяч гривен — инструкторам из учебных центров. До этого они получали ежемесячную зарплату 20 100 гривен;

Военные, выведенные в распоряжение из-за пребывания на лечении

Оклад за воинским званием, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тысяч гривен до распоряжения и ежемесячное дополнительное вознаграждение 20100 гривен после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бойцы могут получить почти 105 тысяч гривен.