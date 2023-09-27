Курсанти, інструктори і не тільки: хто з військових отримає виплати у жовтні

За різних обставин сплачуються конкретні надбавки

У військових в України є місячне грошове забезпечення і деякі інші додаткові винагороди чи допомоги, які сплачуються під час службового обов'язку. Які виплати отримають бійці у жовтні та від чого залежатиме розмір, можна дізнатись далі у матеріалі.

Як мовиться в постанові "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану" та в законопроєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", є шість видів виплат для бійців, які будуть сплачені у наступному місяці.

Які виплати військовим передбачено з 1 жовтня

Військовослужбовці та поліцейські рядового та офіцерського складу також отримують 100 тисяч гривень якщо:

отримали поранення (контузію, травму або каліцтво), пов’язані із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого;

загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла). Право отримання цих коштів належить членам родини таких військовослужбовців;

захоплені в полон, безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками;

перебувають у відпустці для лікування після поранення;

На період дії воєнного стану додаткові щомісячні (пропорційно часу виконання відповідних завдань) виплати у 30 тисяч гривень встановлюють:

особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;

поліцейським;

військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Додаткові виплати в розмірі до 50 тисяч гривень можуть отримувати службовці ДСНС, начальницький склад НАБУ, поліцейські, які мають право на 30 тисяч гривень виплати, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань першого ешелону.

Грошову доплату в 100 тисяч гривень отримують за безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів:

особи рядового і начальницького складу ДСНС;

поліція;

особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;

особи рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ;

військовослужбовці Збройних Сил;

військовослужбовці Служби безпеки;

військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки;

військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони;

військовослужбовці Національної гвардії;

військовослужбовці Державної прикордонної служби;

військовослужбовці Управління державної охорони;

військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

Додаткові виплати курсантам, строковикам та інструкторам

виплата 2350 гривень курсантам ― після відміни доплати 30 тисяч усім військовим у тилу;

6 тисяч гривень строковикам, які не стали переходити на контракт і мобілізуватися за новими правилами. Законодавчо у них була тільки виплата 450 грн щомісяця;

від 15 до 30 тисяч гривень ― інструкторам з навчальних центрів. До цього вони отримували щомісячну зарплату 20100 гривень;

Військові, виведені в розпорядження через перебування на лікуванні

Оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі від 20 до 100 тисяч гривень до виведення у розпорядження і щомісячна додаткова винагорода 20100 гривень після перебування у розпорядженні понад два місяці й до закінчення перебування у розпорядженні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійці можуть отримати майже 105 тисяч гривень.