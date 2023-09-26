Майже 105 тисяч гривень щороку для бійців: які є умови нарахування
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Кошти будуть надходити 5 травня
Окрім грошового забезпечення військових під час службового обов'язку, вони також отримають довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу вже після звільнення.
Як мовиться в законі, що затверджений Верховною Радою, "Про пенсійне забезпечення", виплата коштів буде здійснена лише трьом категоріям бійців — особам з інвалідністю І-ІІ-ІІІ групи внаслідок війни.
Тож, бійці отримають пенсію або щомісячне довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу у розмірі
- з інвалідністю I групи ― у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; (прожитковий мінімум — 2093 гривні)
- з інвалідністю II групи ― 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- з інвалідністю III групи ― 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також, слід зауважити, що таким особам з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати 135 тисяч гривень.