Майже 105 тисяч гривень щороку для бійців: які є умови нарахування

Кошти будуть надходити 5 травня

Окрім грошового забезпечення військових під час службового обов'язку, вони також отримають довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу вже після звільнення.

Як мовиться в законі, що затверджений Верховною Радою, "Про пенсійне забезпечення", виплата коштів буде здійснена лише трьом категоріям бійців — особам з інвалідністю І-ІІ-ІІІ групи внаслідок війни.

Тож, бійці отримають пенсію або щомісячне довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу у розмірі

з інвалідністю I групи ― у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; (прожитковий мінімум — 2093 гривні)

з інвалідністю II групи ― 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

з інвалідністю III групи ― 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також, слід зауважити, що таким особам з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати 135 тисяч гривень.