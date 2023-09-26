Почти 105 тысяч гривен ежегодно для бойцов: какие есть условия начисления

Средства будут поступать 5 мая

Кроме денежного обеспечения военных во время служебного долга, они также получат пожизненное денежное содержание или государственную социальную помощь уже после увольнения.

Как говорится в законе, утвержденном Верховной Радой, "О пенсионном обеспечении", выплата средств будет произведена только трем категориям бойцов — лицам с инвалидностью I-II-III группы в результате войны.

Итак, бойцы получат пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственную социальную помощь в размере

с инвалидностью I группы — в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность; (прожиточный минимум — 2093 гривны)

с инвалидностью II группы — 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

с инвалидностью III группы — 30 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Также следует отметить, что таким лицам среди участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью в результате войны I группы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные могут получить 135 тысяч гривен.