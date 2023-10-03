Деякі військові в Україні отримають додаткові виплати - від 2 до 100 тисяч

Тим, хто воює на фронті, досі нараховуватимуть 100 тисяч

Військові в Україні за свою роботу отримують грошове забезпечення, яке в собі містить різні види виплат та надбавок. А у жовтні Міноборони збільшило перелік бійців, що матимуть право на додаткову винагороду.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, ця винагорода стосуватиметься поранених, інструкторів навчальних центрів, строковиків та курсантів. Військовим нарахують виплати в межах від 2 350 гривень до 100 000 тисяч гривень.

Які є нововведення щодо нарахувань для бійців

Нараховується з 29 вересня:

100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);

– військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000); 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);

– військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000); 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій;

Нараховується з 1 червня:

20 100 гривень (додатково) — поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами;

(додатково) — поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами; від 15 000 до 30 000 гривень (додатково) — інструктори учбових центрів отримуватимуть

(додатково) — інструктори учбових центрів отримуватимуть 6 000 гривень — строковики;

— строковики; 2 350 гривень — курсанти.

"Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом. Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня", — пояснюють на сайті.

Водночас у Міноборони нагадують, що виплата бойових в розмірі 100 тисяч гривень залишається незмінною для бійців, що отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові або їх родини можуть отримати 8 різних виплат.