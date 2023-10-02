Бійці або їх родини можуть отримати 8 різних виплат: які умови та куди звертатись

Фінансування відбуватиметься з бюджету територіальної громади

Деякі міста України забезпечують бійців коштами на амуніцію. Разом з тим у Черкасах військові можуть чекати на муніципальні соціальні виплати, які передбачають 8 видів нарахувань.

Як розповіли у Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради, ця комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України й членів їх сімей розрахована для жителів Черкас на 2023-2024 роки.

Що передбачено програмою

програма передбачає одноразову грошову допомогу на оздоровлення поранених учасників російсько-української війни.

цьогоріч збільшили розмір допомоги до 10000 грн у випадку тяжкого поранення;

щорічна грошова винагорода до Дня Незалежності України захисникам, постраждалим учасникам Революції Гідності.

одноразова матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань захисникам державного суверенітету та незалежності України.

поховання загиблих Захисників України та оплата поминальних обідів (не більше 50 осіб).

безоплатне харчування дітей захисників та захисниць у дошкільних навчальних закладах;

соціальний супровід учасників оборони України;

щорічна (в умовах воєнного стану) грошова допомога в розмірі 10 тис. грн членам добровольчого формування Черкаської територіальної громади.

одноразова грошова компенсація за самостійно придбані автомобілі учасникам війни з інвалідністю, які користуються кріслами колісними, але не більше 310 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, в якому здійснюється виплата.

Куди можна звернутись по гроші

Відділ по роботі з ветеранами війни та членами сімей загиблих департаменту соціальної політики Черкаської міської ради: місто Черкаси, Бул. Шевченка, 307.

Графік роботи: понеділок-четвер: з 8.00 до 17.00 (перерва: 13.00-14.00)

П’ятниця: 8.00-16.00 (перерва: 13.00-14.00)

Номер телефону: 093 142 41 44 або (0472) 31 99 75.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які винагороди нараховуються для бійців в ТрО.