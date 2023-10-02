Бойцы или их семьи могут получить 8 разных выплат: какие условия и куда обращаться
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Финансирование будет происходить из бюджета территориального общества
Некоторые города Украины обеспечивают бойцов средствами на амуницию. Вместе с тем в Черкассах военные могут ожидать муниципальных социальных выплат, которые предусматривают 8 видов начислений.
Как рассказали в Департаменте социальной политики Черкасского городского совета, комплексная программа социальной поддержки защитников государственного суверенитета и независимости Украины и членов их семей рассчитана для жителей Черкасс на 2023-2024 годы.
Что предусмотрено программой
- программа предусматривает единовременную денежную помощь на оздоровление раненых участников российско-украинской войны.
- в этом году увеличили размер помощи до 10000 грн в случае тяжелого ранения;
- ежегодное денежное вознаграждение ко Дню Независимости Украины защитникам, пострадавшим участникам Революции Достоинства.
- единовременная материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов защитникам государственного суверенитета и независимости Украины.
- захоронение погибших Защитников Украины и оплата поминальных обедов (не более 50 человек).
- бесплатное питание детей защитников и защитниц в дошкольных учебных заведениях;
- социальное сопровождение участников обороны Украины;
- ежегодная (в условиях военного положения) денежная помощь в размере 10 тыс. грн членам добровольческого формирования Черкасской территориальной громады.
- единовременная денежная компенсация за самостоятельно приобретенные автомобили участникам войны с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, но не более 310 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором производится выплата.
Куда можно обратиться за деньгами
Отдел по работе с ветеранами войны и членами семей погибших департамента социальной политики Черкасского городского совета: город Черкассы, Бул. Шевченко, 307.
График работы: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00 (перерыв: 13.00-14.00)
Пятница: 8.00-16.00 (перерыв: 13.00-14.00)
Номер телефона: 093 142 41 44 или (0472) 31 99 75.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вознаграждения начисляются для бойцов в ТРО.