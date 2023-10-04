Теперь повестки придут и этим украинцам: с какими болезнями уже берут в армию

Непригодность к одному виду службы не означает, что вас не призовут на другую

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации. А не так давно Приказом Министерства обороны Украины были снял ограничения на определение пригодности к военной службе.

"Телеграф" рассказывает о том, с какими болезнями теперь призывают в армию. В список входят:

2-в — клинически излеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Кроме того, отныне ВВК должна устанавливать пригодность человека к службе по конкретной военной специальности. То есть если человек признан непригодным к службе по какой-то военной специальности, командир части может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.

Напомним, что о важных аспектах нынешней мобилизации "Телеграф" поговорил с представителем Полтавского областного ТЦК и СП майором Романом Истоминым. Его интервью вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, как изменится мобилизация в Украине с 1 октября.