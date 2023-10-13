"Отрежь ногу – получишь группу": харьковские медики попали в громкий скандал

Военный перенес 15 хирургических вмешательств

В Украине продолжаются массовые проверки военно-врачебных комиссий, сотрудники которых становились фигурантами уголовных дел. В Харькове произошел очередной скандал, связанный с работой медико-социальной экспертной комиссии.

У военного Дмитрия Олейника, получившего тяжелое ранение ноги во время обороны Харькова, медики констатировали потерю функциональности конечности, пишет "УП.Жизнь". Однако Харьковская областная МСЭК решила дать бойцу 3-ю группу инвалидности вместо 2-й, поскольку конечность не ампутировали.

Как рассказал Дмитрий, за год до полномасштабного вторжения он стал советником председателя облгосадминистрации Харькова и занимался развитием ТРО. С первых часов вторжения он защищал город от наступления россиян. 27 февраля 2022 года получил тяжелое ранение правой ноги.

"Я сменил 4 больницы: мое лечение длилось более 6 месяцев. Потом дали еще месяц отпуска, а потом на комиссии ВВК я отказался списываться — хотел вернуться к ребятам", — рассказал Дмитрий.

Нога военного

Но во время службы мужчина понял, что ситуация с самочувствием только усугубляется. Ему сделали еще 2 операции – всего Дмитрий перенес 15 хирургических вмешательств. Но восстановить функции конечности не удалось. "Поэтому я собрал пакет документов и подал их на МСЭК, чтобы установить группу инвалидности. В выводах врачей указано, что функциональность конечности потеряна – вырезано 90% мышц", – рассказал он, отметив, что комиссию МСЭК назначили на 10 октября.

"Зашел в кабинет, разделся, чтобы показать последствия ранения. На что глава комиссии ответила: "у тебя 3 группа, одевайся". Даже не ознакомилась с выводами врачей. Объяснила, что нога-то у меня есть", — возмущенно отметил военный, добавив, что после определенного диалога с главой Харьковской областной МСЭК Буничевой Ларисой Леонидовной, она добавила, что "была бы ампутация — была бы 2 группа" .

Дмитрий рассказал, что также направил пакет документов в ОО "Принцип", которые помогают военнослужащим. Юристы отметили, что со сложным ранением, в результате которого потеряна функциональность конечности, военный должен получить 2 группу инвалидности.

После огласки этой истории в Министерстве здравоохранения отреагировали на инцидент. "Отрежь ногу – получишь группу", – это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности", – заявили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что проведут проверки в Харьковской областной МСЭК относительно решений об установлении инвалидности. "Каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям добавляет пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, – будет жестко наказан. Группа инвалидности – не предмет для торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается", – добавили в Минздраве.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во Львовской области разоблаченная на взятке чиновница межрайонной медико-социальной экспертной комиссии попыталась неординарным способом избавиться от вещественных доказательств преступления. Она пыталась съесть стодолларовую купюру.