Вибухи у Харкові після прильотів у Запоріжжі та Дніпрі: що відомо

У Харкові почалися проблеми зі світлом після атаки

Після вибухів у Дніпрі та Запоріжжі російські окупанти продовжують атаки по українських містах і цього разу під ударом опинилися Харків та Харківська область. Вже відомо про приліт.

Про це у середу, 18 жовтня, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він звернувся до громадян із проханням перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Знаходьтесь в укриттях!", — написав він.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у місті проблеми зі світлом після обстрілів. На місці працюють відповідні служби.

"Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби одразу після прильоту розпочали роботу зі стабілізації напруги", — зазначив міський голова.

Також, за його словами, приліт був попередньо по Індустріальному району міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Був приліт по житловому будинку. В результаті є загиблі та постраждалі.