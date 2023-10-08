В екопарку на Харківщині сталося масове вбивство тварин: подробиці

Заява в поліцію щодо цього факту вже написана

У Фельдман Екопарку на Харківщині сталося масове вбивство тварин контактної зони для найменших. Загинули всі кролики, морські свинки та інші тварини, які там були.

Інформацію про це повідомили у неділю, 8 жовтня, на сторінці Екопарку у Facebook. Ця зона була відкрита до Бала хризантем і вже встигли дуже полюбити діти.

"Викриття показало, що тварин отруїли миш’яком. Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить обличчя, нічим не краще за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, розпочатий ними екоцид триває, і це чергова ланка", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом було подано заяву до поліції. Адміністрація парку сподівається, що правоохоронці зможуть розшукати злочинця, який позбавив життя тварин.

"А поки будьте особливо уважні до своїх вихованців, дуже не хотілося б, щоб така трагедія повторилася десь ще. Хороших людей набагато більше, ніж цих бузувірів, але бід вони здатні наробити дуже багато", — зазначили у пресслужбі Екопарку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві підірвали притулок для тварин. У ньому знаходилося близько 60 кішок, з яких семеро загинули внаслідок події.