В экопарке на Харьковщине произошло массовое убийство животных: подробности

Заявление в полицию по данному факту уже написано

В Фельдман Экопарке на Харьковщине произошло массовое убийство животных контактной зоны для самых маленьких. Погибли все кролики, морские свинки и другие животные, которые там находились.

Информацию об этом сообщили в воскресенье, 8 октября, на странице Экопарка в Facebook. Эта зона была открыта к Балу хризантем и ее уже успели очень полюбить дети.

"Вскрытие показало, что животных отравили мышьяком. Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит лицо, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это очередное звено", — говорится в сообщении.

По данному факту было подано заявление в полицию. Администрация парка надеется, что правоохранители смогут разыскать преступника, лишившего жизни животных.

"А пока будьте особенно внимательны к своим питомцам, очень не хотелось бы, чтобы такая трагедия повторилась где-то еще. Хороших людей гораздо больше, чем этих изуверов, но бед они способны наделать очень много", — отметили в пресс-службе Экопарка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве подорвали приют для животных. В нем находилось порядка 60 кошек, из которых семь погибли в результате происшествия.