Росіяни вдарили ракетою по "Новій пошті" на Харківщині: є загиблі, багато поранених (відео)

Відомо про щонайменше 14 постраждалих

Російські окупанти продовжують обстріл Харківського району і ввечері 21 жовтня завдали удару по цивільному об’єкту.

Як повідомив у своєму telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, російська ракета потрапила по терміналу "Нової пошти", де в цей момент перебували цивільні люди. Наразі повідомляється про шістьох загиблих та не менше 14 постраждалих.

"Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція", — написав він.

Зеленський додав, що зрештою росіянам доведеться відповісти за їхній терор проти мирних жителів України.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі відомо про те, що 6 людей загинули, а 14 отримали поранення. Деякі з постраждалих перебувають у критичному стані. Ліквідація наслідків атаки продовжуються, всі профільні служби працюють на місці події.

Як повідомлялося раніше, 18 жовтня росіяни влаштували обстріли не лише Запоріжжя, але також вдарили по Дніпру та Харкову. При цьому в останньому після вибухів виникли перебої зі світлом.