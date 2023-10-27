Росіяни під Авдіївкою втратили щонайменше бригаду, заявив Зеленський

Британія залишається надійним партнером України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Він розповів йому про спроби росії оточити Авдіївку Донецької області: наші воїни зупинили окупантів і завдали ворогові значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Володимира Зеленського. Також обговорювалася подальша оборонна співпраця, зокрема, посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами.

"Підтримка України з боку Сполученого Королівства залишається непохитною. Я дуже ціную це", — зазначив український президент.

Зеленський додав, що проінформував Ріші Сунака також про дії росії у Чорному морі, що загрожують цивільному судноплавству. Глава України наголосив, що український зерновий коридор продовжить працювати, незважаючи ні на що.

"Ми також обмінялися думками щодо Близького Сходу та погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде на користь світовій спільноті", — резюмував глава держави.

Для довідки: бригада — це тактичне військове з’єднання у всіх видах збройних сил та родів військ. У сухопутних військах складається з кількох батальйонів (дивізіонів) та підрозділів військ спеціального призначення. У середньому чисельність бригади — від 1000 до 8000 людей, але буває і більше.

Як повідомляв "Телеграф", координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російська армія зазнає значних втрат у боях за Авдіївку. Незважаючи на це, військове керівництво окупантів продовжує посилати на забій своїх підлеглих, тих, хто не виконує накази, фактично стратять.

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