"Міняємо інформацію про ЗСУ на долари": українців засипали небезпечними повідомленнями, у СБУ відреагували

рф намагається отримати інформацію про українських військових

Російські окупанти продовжують проводити інформаційно-психологічні операції проти громадян нашої країни. Українцям почали надходити повідомлення з пропозицією обміняти інформацію про Збройні сили України на грошову винагороду.

Про пропозиції "обміняти інформацію про ЗСУ на долари" у месенджерах та СМС повідомили користувачі з різних куточків України. Для цього пропонувалось перейти за посиланням на telegram-канал.

У пресцентрі Служби безпеки України "Телеграфу" прокоментували факт такої розсилки. "Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Подібні розсилки – це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій", — підкреслили у спецслужбі.

Приклад такого повідомлення

Водночас у СБУ підкреслили, що кожна така ІПСО перебуває у їх полі зору. Також там зазначили, що на будь-яку з таких операцій спецслужба має відпрацьовані алгоритми реагування та нейтралізації.

Також у СБУ закликали громадян ігнорувати такі повідомлення і не переходити за посиланням від сумнівних контактів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські пропагандисти повернулися до ІПСО 2014 року та намагаються посіяти суперечки всередині українського суспільства. Все частіше став звучати наратив про те, чому хтось має йти воювати, доки у військкоматі сидять хабарники.